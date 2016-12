"Cinquanta sfumature di grigio", Jamie Dornan: "Ho visto il sesso sadomaso"

08:33 - Cresce l'attesa per l'uscita nelle sale italiane il 12 febbraio 2015 di "Cinquanta sfumature di grigio". Ad interpretare Christian Grey è Jamie Dornan che al magazine Elle ha rivelato di essere andato in incognito in una stanza segreta dove si è svolta una sessione sadomaso tra catene, corde, fruste, manette, gabbie e la croce di Sant'Andrea. "Mi è stata offerta una birra e poi ho visto il gioco sadico di un uomo con 2 schiave", ha detto Jamie.

A quanto pare per Dornan si è trattato esclusivamente di un momento di "formazione professionale". Perché non solo non si è sentito coinvolto ma le sue idee su certe pratiche non sembrano nemmeno particolarmente aperte.



"E' stata una serata interessante. - ha confessato infatti l'attore - Poi quando sono tornato a casa da mia moglie e dal mio bambino, mi sono dovuto fare una lunga doccia prima di toccarli".