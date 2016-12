13 febbraio 2015 "Cinquanta sfumature di grigio", anche il backstage è bollente La rivista statunitense "W Magazine" pubblica alcune foto scattate sul set del film, che intanto divide la critica Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - “Cinquanta sfumature di grigio” è al cinema e mentre critica e pubblico si dividono, “W Magazine” pubblica foto del backstage scattate dalla regista del film Sam Taylor-Johnson, che le commenta per il giornale. Le immagini, in bianco e nero, rivelano che anche il dietro le quinte del fenomeno cinematografico dell'anno è hot: negli scatti, alcune scene di sesso e una Dakota Johnson nuda distesa sul pavimento.

Momenti di relax tra una scena e l'altra e momenti salienti del film, immortalati dalla regista negli scatti pubblicati dal magazine statunitense. Uno di questi è la prima scena di sesso, che Taylor-Johnson racconta così: “C'erano almeno 10 o 15 persone sul set, eppure questo scatto è incredibilmente intimo”.



In altre foto, l'assoluta protagonista è Dakota Johnson: prima completamente nuda distesa sul pavimento, sotto gli occhi di un distratto Jamie Dornan, e poi ritratta in un momento di pausa, sfiancata dall'ultima scena del film: “Ha dato l'anima”, scrive la regista, che poi la ritrae alla finestra mentre dà da mangiare ad alcuni uccelli, in un omaggio alla nonna dell'attrice, Tippi Hedren, che recitò in Gli uccelli di Hitchcock.



Scatti intensi e bollenti quelli della Taylor-Johnson, mentre il film, appena uscito nelle sale, divide la critica, preoccupa i pompieri britannici, che temono un aumento di incidente domestici “da emulazione”, e non smette di far parlare di sé. In Francia la pellicola è stata vietata solo ai minori di 12 anni, scatenando molte polemiche, mentre a Varazze, in Liguria, una protesta popolare ne ha impedito la proiezione. Un destino prevedibile per un film che è stato un caso prima ancora di arrivare sul grande schermo, così come lo era stato il best seller di E.L. James dal quale è tratto.