"Cicogne in missione" e Alessia Marcuzzi sarà l'adorabile Tulip

Diretto da Nicholas Stoller e Doug Sweetland il nuovo film animato rilegge la leggenda delle cicogne che portano i bambini, dandone una visione ironica e completamente nuova. La missione delle cicogne al giorno d'oggi è tutt'altra cosa. Sono cicogne evolute e 2.0, addette a consegnare i pacchi per Cornerstore.com, gigante del commercio online. Quando Junior, la migliore cicogna dell'azienda, sta per ricevere una promozione, per sbaglio attiva la Macchina che Produce Neonati e dà vita a una bambina adorabile, ma non autorizzata. Con l'amica Tulip, l'unico essere umano di Monte Cicogna, dovrà quindi cercare di consegnare la piccola a una famiglia, prima che il capo scopra cosa è successo, in una corsa contro il tempo che gli permetterà di scoprire il valore della famiglia, e di ricordare al mondo la vera missione delle cicogne.



A doppiare Tulip la bella Alessia Marcuzzi, che su Instagram pubblica qualche foto delle registrazioni e il commento finale: "La mia convivenza con Tulip è terminata, ma nel mio cuore un po' di lei non andrà più viaù E' stata un'esperienza meravigliosa. Grazie a Marco Guadagno, il direttore del doppiaggio, e a tutti quelli che hanno lavorato con me in questi giorni! Grazie alla @warnerbrositalia per avermi permesso di dare voce a questa buffa ragazzetta cresciuta in mezzo alle cicogne, un po' sbadata e svampita, ma molto solare e determinata. Cicogne in Missione e' un film d'animazione per tutta la famiglia e in qualche modo ci insegna la riscoperta dei valori. Sara' al cinema in autunno e sono sicura che ve ne innamorerete come me".