"Charlie's Angels", per il reboot della serie pronte Kristen Stewart e Lupita Nyong'o

Chi è Lupita Nyong'o -

Lupita Nyong'o è ricordata per aver intepretato Maz Kanata in "Star Wars: Il risveglio della Forza", il cui ruolo sarà ancora da lei occupato nell'atteso "Star Wars: Gli ultimi Jedi", in uscita in Italia il prossimo 13 dicembre. Apprezzata anche la sua recitazione in "Queen of Katwe" (2016, diretto da Mira Nair), nonché... la sua bellezza: nel 2014, la rivista "People" l'ha eletta la donna più bella del mondo.



La giovanissima Kristen Stewart -

Non ha invece bisogno di presentazioni Kristen Stewart, che ha raggiunto il successo giovanissima nel 2002 con il film "Panic Room", diretto da David Fincher, in cui ha interpretato Sarah Altman. La consacrazione definitiva arriva con la saga di "Twilight", in cui conquista tutti nel ruolo di Isabella Swan. Da ricordare, tra i suoi altri film, il celebre "Into the Wild (2007, diretto da Sean Penn), in cui è la teenager Tracy Tatro. Nel 2016 ha recitato nelle pellicole "Billy Lynn - Un giorno da eroe" (nel ruolo di Kathryn Lynn), "Personal Shopper" (come Maureen Cartwright) e "Café Society" (dove, sotto la direzione di Woody Allen, ha interpretato la bellissima segretaria Vonnie Sybil).



Ed Elizabeth Banks? - Oltre a Kristen Stewart, secondo passate indiscrezioni mai confermate la stessa Elizabeth Banks sarebbe pronta a interpretare una delle tre protagoniste. L'attrice e regista americana è apparsa recentemente nel film "Power Rangers" nel ruolo di Rita Repulsa, e ha fatto da produttrice al biopic "The Most Hated Woman in America" sull'attivista e ateista americana Madalyn Murray O'Hair. Banks sarà poi presente come attrice in "Pitch Perfect 3", in arrivo il 22 dicembre 2017, in cui ha interpretato Gail Abernathy-McKadden. In "Pitch Perfect 2" (2015), è stata invece regista e produttrice.



La serie "Charlie's Angels" - La serie "Charlie's Angels" è andata in onda in televisione dal 1976 al 1981, mentre è sbarcata al cinema solo due volte, ossia nel 2000 con il film "Charlie's Angels", e nel 2003 con il sequel "Charlie's Angels - Più che mai", entrambi diretti da McG - nome d'arte del regista e produttore Joseph McGinty Nichol - e intepretati da Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore.