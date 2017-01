"Cars 3", Saetta McQueen torna con una nuova avventura a tutta velocità

Uno dei film d'animazione più attesi di questo 2017 è sicuramente "Cars 3" , nuovo prodotto della ditta Disney-Pixar per la regia di Brian Fee (storyboard artist dei primi due "Cars"). In Italia per poter assistere alle nuove avventure a tutta velocità del celebre Saetta McQueen dovremo aspettare fino al prossimo 14 settembre. Intanto possiamo gustarci il teaser trailer ufficiale nella sua versione italiana.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.



"Dopo aver lavorato ai primi due lungometraggi della franchise Cars, sono onorato di poter dirigere Cars 3", ha detto il regista Brian Fee. "Questi personaggi sono una sorta di famiglia per me, dunque è davvero fantastico poter proseguire la storia di Saetta McQueen ed esplorare in modo più approfondito sia il mondo delle corse sia il rapporto di Saetta con questo sport. Il film sarà pieno di momenti elettrizzanti ed emozionanti".