"Captain Marvel", prime immagini di Brie Larson nei panni della super-eroina

Grazie a Entertainment Weekly approdano online in esclusiva le prime immagini ufficiali di "Captain Marvel" , atteso cinecomic dell’Universo Cinematografico Marvel in uscita nelle sale italiane il 6 marzo 2019. Il magazine titola "Il futuro è donna", mostrando in copertina la protagonista Brie Larson stretta in un super costume blu e porpora.

Scritto e co-diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, "Captain Marvel" seguirà le avventure di Carol Danvers, una pilota dell’aeronautica militare acquisisce straordinari superpoteri dopo un incidente in cui il suo DNA viene fuso con quello di un alieno.



Nella continuity pensata dal boss Marvel Kevin Feige, il film sarà una sorta di prequel, un'introduzione del personaggio ambientato negli anni Novanta. C'è grande attesa dato che sappiamo già che la super-eroina sarà invece importantissima in "Avengers: Infinity War 2", in uscita sempre nel 2019, che si svolge vent'anni dopo da questo film.



Nel cast figurano anche Ben Mendelsohn (l’antagonista Yon-Rogg), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jude Law (Mar-Vell), Gemma Chan (Minn-Erva), Lashana Lynch e Lee Pace (Ronan).



Vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice protagonista per il dramma di Lenny Abrahamson, "Room", Brie Larson debutta così nel Marvel Cinematic Universe, dopo i suoi ruoli in "Un disastro di ragazza" e "Kong: Skull Island".