27 aprile 2016 12:22 "Captain America: Civil War", parata di stelle alla prima europea a Londra Sul red carpet della capitale britannica hanno sfilato i protagonisti Chris Evans e Robert Downey Jr e tanti membri del cast

Parata di star a Londra per la prima europea di "Captain America: Civil War". Il 26 aprile, sul red carpet si sono avvicendati non solo i due protagonisti Chris Evans e Robert Downey Jr, ma anche tanti membri del cast del nuovo film Marvel, da Jeremy Renner a Paul Rudd. E ancora Sebastian Stan, Anthony Mackie, Daniel Bruhl, Paul Bettany, Emily VanCamp, il nuovo Spiderman, Tom Holland ed Elizabeth Olsen, che si è fatta notare per una mise molto sexy.

La Olsen si è presentata in abito bianco lungo con scollatura talmente profonda da regalare alle migliaia di fan in trepidante attesa anche un siparietto hot. Gli inglesi però sono impazziti per il britannico Tom Holland, che nel film è il nuovo Peter Parker, ma in patria è famosissimo per aver interpretato Billy Elliott nel musical teatrale campione di incassi.

