"Captain America: Civil War", anche Spider-Man nel nuovo trailer

Dopo una lunga attesa, i Marvel Studios hanno diffuso il nuovo trailer di "Captain America: Civil War" . Nello spettacolare video ci sono tutti i protagonisti, soprattutto l'attesissimo debutto di Tom Holland nei panni di Spider-Man . Gli eventi narrati seguono quelli di "Avengers: Age of Ultron" , con l'esplosione del conflitto interno ai supereroi. L'atteso cinecomic arriverà nei cinema italiani dal 4 maggio.

La trama vede Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) e Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) scontrarsi per stabilire chi abbia ragione a proposito del controllo dell'attività dei supereroi da parte degli enti governativi internazionali. Il primo desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze, mentre l'altro ha sorprendentemente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal governo. Gli Avengers si divideranno in due fazioni contrapposte.



La pellicola è diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, già dietro la macchina da presa di "Captain America: The Winter Soldier" e del futuro "Avengers: Infinity War". Nel cast troveremo anche Paul Bettany (Visione), Paul Rudd (Ant-Man), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Anthony Mackie (Falcon), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Don Cheadle (War Machine), Chadwick Boseman (Pantera Nera), Emily VanCamp (Sharon Carter), Daniel Brühl (Barone Zemo), Frank Grillo (Crossbones) e William Hurt (Generale Ross).