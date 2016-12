"Blurred Lines", sconto di 2 milioni a Robin Thicke e Pharrell Williams

Quella della hit "Blurred lines" è una storia senza fine. Il ricorso di Robin Thicke e Pharrell Williams, accusati di aver copiato il singolo del 1977 "Got to give it up" di Marvin Gaye, è stato respinto, ma il giudice ha deciso di ridurre la penale da pagare. Di ben due milioni di dollari. I due artisti non dovranno infatti sborsare più 7.4 milioni ma poco più di 5. Un nuovo processo dunque non si farà, ma almeno la pena è stata alleggerita.