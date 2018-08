"Birdie" porta golf e migranti sullo stesso palco e risveglia la coscienza

È più facile che una pallina da golf disegnata in America e costruita in Cina passi la frontiera europea per essere venduta a Melilla (Spagna) che uno straniero senza diritti arrivi in Europa. Non è blasfemia ma è una delle contraddizioni messe in scena nei teatri di ricerca di tutta Europa dal collettivo catalano Agrupación Señor Serrano con lo spettacolo " Birdie". Siamo davanti a un overbooking di spunti, contrasti e citazioni che muove da un coraggioso e geniale accostamento: golf e migranti.

La compagnia dei Señor Serrano mette su due binari paralleli uno sport che loro considerano elitario e un'emergenza di massa. Lo fanno citando Hitchock e lasciando lo spettatore arrabbiato e a bocca aperta. Per mescolare due mondi così lontani, la compagnia teatrale ha trasformato il territorio europeo in una grandissima buca da golf dove i paletti che indicano il "fuori limite" di un percorso corrispondono alle frontiere del Vecchio Continente, le reti per evitare che la palline colpiscano i passanti alle barriere che molti europei vorrebbero erigere e l’asta della bandiera della buca allla terra promessa.

"Lo scatto si chiama Paisajes de desolacion – spiegano dal collettivo a Tgcom24 – e fu scattata nell’ottobre 2014 da Jose Palazón nell’enclave spagnola di Melilla, in terra marocchina". La foto è passata alla storia come esempio di discriminazione e/o lotta di classe. “Melilla è circondata da una doppia recinzione di sei metri per proteggerla dai tentativi disperati dai migranti africani che provano a entrare. Accanto, nel 2009 fu costruito un campo da golf con i Fondi Europei di Sviluppo Regionale, destinati a correggere gli squilibri interni all’Europa. Nella foto di Palazón, due golfisti giocano mentre undici ragazzi appesi alla recinzione provano a scavalcarla sotto l'attento sguardo di un poliziotto . I ragazzi sembrano uccellini su un filo elettrico. I giocatori, forse, provano a fare un birdie. Da questo collegamento concettuale nasce lo spettacolo Birdie”.

Nel golf birdie significa mandare la pallina in buca con un colpo in meno rispetto al par. E' qualcosa di positivo che stride ancora di più con l’immagine dei migranti appollaiati su una rete e guardati a vista, quasi come uccelli. In quest'occasione non c'è nulla di positivo. Anzi l’idea dei Señor Serrano va ben oltre la comune percezione di cosa è positivo e cosa non lo è.

Quella foto di Mellilla rimanda all’incubo raccontato nel 1963 da Alfred Hitchock nel film “Gli uccelli”. I migranti di Melilla (e non solo) sono come gli uccelli del cineasta: girano attorno ai confini dell’Europa e terrorizzano i suoi abitanti. Esseri umani come esseri alati. Esseri umani ed esseri alati scappano dalla loro terra per lo stesso istinto, quello della fame e della sopravvivenza. Esseri umani e alati risvegliano poi lo stesso istinto nella terra promessa, quello della paura e dell'irrazionalità.