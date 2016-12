"Beyond Bollywood", i colori e le musiche dell'India travolgono Milano per una settimana

4 ottobre 2016 09:26 "Beyond Bollywood", i colori e le musiche dellʼIndia travolgono Milano per una settimana Lo show che ha conquistato Londra chiude il tour europeo nel capoluogo lombardo. Due di spettacolo con 700 costumi e 20 danzatori

Arriva in Italia per la prima volta "Beyond Bollywod". Dal 4 al 9 ottobre, al teatro Arcimboldi di Milano, i colori e le musiche dell'India sono pronte a travolgere il pubblico con uno show che con due ore di incredibili effetti di luci, più di 700 costumi, 20 danzatori e 5 attori, nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico londinese con ben 60 repliche e più di 50.000 spettatori. Le date milanesi chiudono il tour europeo.

Per poter appagare il desiderio della madre in punto di morte, Shaily Shergill lascia la propria casa di Monaco (Germania) e con la sua amica Emma parte alla ricerca delle proprie radici indiane. A Mumbay, nel cuore di Bollywood, incontrano Raghav, un coreografo in difficoltà economiche e il suo esuberante assistente Ballu. Insieme viaggiano attraverso l’India ognuno alla ricerca di qualcosa. Il loro viaggio sarà colmato da immagini magiche, musica accattivante, danza inebriante e ovviamente… amore!