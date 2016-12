"Bang! To the Heart", la danza protagonista al Teatro Manzoni

La stagione 2016-2017 del Teatro Manzoni di Milano si inaugura con uno spettacolo della rassegna "Manzoni Extra - Magia e Movimento". In scena dal 22 al 24 settembre "Bang! To the Heart" con la Nue Dance Company. In arrivo dal Fringe festival di Edimburgo questo dance show tale mischia danza e racconto. Sono dieci danzatori in scena per dare vita ad una storia di due street gang.