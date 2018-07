"Bad Romance" di Lady Gaga è il video più bello del 21mo secolo

Pubblicato nel 2009 come primo singolo dal suo album di esordio "The Fame Monster", "Bad Romance" ha iniziato subito la scalata al successo nelle classifiche mondiali e si è piazzato al primo posto in oltre 15 Paesi e al secondo posto nella Billboard Hot 100, vendendo circa 9,7 milioni di copie nel 2010. Diretto da Francis Lawrence (regista di "Hunger Games" e "Io sono leggenda"), il video è passato alla storia anche per gli abiti iconici indossati dalla cantante firmati da Alexander McQueen.



Tra i cento ci si imbatte in nomi di big come Madonna, Bowie, Kendrick Lamar, Taylor Swift e Christina Aguilera. Ma tutti fuori dalla top ten.



Al secondo posto della classifica si trova "Work It" di Missy Elliott, diretto da Dave Meyers, con i cameo di Timbaland e Halle Berry e la dedica al Aaliyah, poi morta prima delle riprese. Terza posizione per "Untitled (How Does It Feel?)" dell'americano D'Angelo, diretto da Paul Hunter, che riprende il corpo del cantante sempre in primo piano.



E' di Beyoncé il quarto posto con "Formation" diretto da Melina Matsoukas, girato a Los Angeles e pieno di riferimenti all'uragano Katrina che colpì New Orleans e all'orgoglio nero che si contrappone alla brutalità della polizia. Quinta posizione per gli Outkast con "Hey Ya", di cui Billboard premia la rivisitazione della mitica performance dei Beatles all'Ed Sullivan Show del 1964.

Ci sono poi "We Found Love", di Rihanna e Calvin Harris al sesto e "Toxic" di Britney Spears diretto da Joseph Kahn al settimo. Troviamo di nuovo Beyoncé all'ottavo posto con "Single Ladies", in cui la popstar sfoggia il suo leggendario body in titanio creato da Lorraine Schwartz.



Chiudono la top ten "Weapon of Choice", di Fatboy Slim, video diretto da Spike Jonze con Christopher Walker e un recentissimo video, che analizza la cruda realtà americana, "This is America", di Childish Gambino, diretto da Hiro Murai.