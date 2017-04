"Baby Boss", come superare l'arrivo di un fratellino... e vivere felici

Vista con gli occhi del piccolo Tim, bambino dalla fervida immaginazione e dalla sfrenata fantasia, la storia si concentra sulla divertente e complessa relazione tra i due fratelli. Tim Templeton si gode il suo stato di figlio unico amato e viziato dai genitori fino a che non deve fare i conti con l'arrivo inaspettato di un fratellino, un tipetto davvero strambo, che indossa giacca e cravatta e porta con sé una ventiquattro ore. Chi avrà la meglio fra i due? In un crescendo di risate ed effetti speciali, in cui prende vita il mondo virtuale e onirico creato da Tim e dalla sua fantasia, in grado di trasformare la realtà in avventure fantastiche, tra i due sarà inizialmente guerra aperta. Quando però Tim scopre che Baby Boss è in realtà un neonato speciale, una sorta di spia in missione "inviato" da una corporation di neonati, la BabyCorp, con uno scopo ben preciso, abbassa l'ascia di guerra e si allea con il fratellino per la riuscita della delicata operazione, che riguarda i genitori.



Film esilarante dai numerosi spunti riflessivi, "Baby Boss" assicura divertimento a grandi e piccini, puntando soprattutto sulla superba realizzazione delle sequenze fantastiche e catapultando lo spettatore nel meraviglioso mondo di Tim, offrendo però anche una dimensione parallela, una sorta di sottotesto in cui meditare sul valore della famiglia e sull'amore fraterno.



Si ride quindi in "Baby Boss" e tanto, e nella versione originale il contributo è anche del riuscitissimo doppiaggio di Alec Baldwin e Steve Buscemi, ma si pensa anche, attività che piace sempre di più anche quando si parla di film d'animazione e sulla quale la DreamWorks ha sempre puntato, con successo. Lo stesso che il film ha già ottenuto in America e nel Regno Unito dove ha al suo debutto ha già conquistato la pole position al box office. Adesso tocca all'Italia.