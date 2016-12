2 marzo 2015 "Avengers: Age of Ultron", svelati i character poster di Thor, Nick Fury e Vedova Nera Scarlett Johansson è ancora più sexy nel film in uscita il prossimo 22 aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

15:55 - La Disney ha svelato i nuovi character poster ufficiali del film "Avengers: Age of Ultron", il nuovo film Marvel, scritto e diretto da Joss Whedon, che uscirà in Italia il prossimo 22 aprile. Dopo Iron Man, nei cui panni sarà di nuovo Robert Downey jr, e Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, ecco arrivare la Vedona Nera, Scarlett Johansson, Thor, che ha ancora il volto di Chris Hemsworth, e Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson.

In splendida forma, fasciata dalla superaccessoriata tuta nera, Scarlett Johansson è ancora più sexy nel sequel di The Avengers, ispirato alla popolarissima e omonima serie a fumetti pubblicata la prima volta nel 1963. L'attrice, diventata mamma per la prima volta poco dopo la fine delle riprese del film, non è l'unica star del cast, in cui si rivedono tutti i principali interpreti del primo capitolo, compresi Chris Evans, che sarà ancora una volta Capitan America, e Jeremy Renner nella parte di Occhio di Falco. Il film vede la partecipazione di Don Cheadle nei panni di James Rhodes/War Machine, Cobie Smulders in quelli dell’Agente Maria Hill, e Stellan Skarsgård nel ruolo di Erik Selvig.



La squadra di supereroi si riunisce per sconfiggere Ultron, un terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l’umanità, interpretato da James Spader e, nel corso della storia, si confronterà con due personaggi nuovi, potenti e misteriosi: Pietro Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. Inoltre incontrerà un vecchio amico dal volto nuovo: Paul Bettany nei panni di Vision.