14 gennaio 2015 "Avatar", slitta al 2017 il primo sequel del film campione d'incassi di James Cameron Tempi di produzione più lunghi del previsto per il regista americano che sta scrivendo la sceneggiatura di tre sequel del film contemporaneamente

09:36 - James Cameron ai kolossal ci è abituato, ma i sequel del suo Avatar stanno diventando troppo impegnativi persino per lui. Slitta infatti al 2017 l'uscita del primo dei tre episodi che seguono il lungometraggio vincitore di tre premi Oscar nel 2010. Motivo della dilazione la complessità del soggetto dei tre film che il regista ha scelto di scrivere e girare tutti insieme.

In un'intervista rilasciata a Wellington, in Nuova Zelanda, dove sta partecipando a un progetto per la promozione dell'industria cinematografica locale, Cameron ha rivelato le difficoltà che sta incontrando nella preparazione dei film, annunciati oltre un anno fa per il 2016 con previsioni evidentemente troppo ottimistiche. "Forse siamo stati un po' troppo ambiziosi – ha ammesso il regista – Mi ci sono voluti sei mesi solo per scrivere il primo e stiamo preparando tre soggetti insieme. Quando si scrivono tre film contemporaneamente – continua Cameron – si raggiunge una complessità tale di scrittura della storia che non si ha lavorando a un unico soggetto".



Il regista di Titanic ha spiegato che le tre sceneggiature sono interconnesse tra loro e che al lavoro di scrittura si sta sommando anche quello di progettazione delle scenografie e delle nuove creature spettacolari che popoleranno Pandora.



La vera impresa titanica per Cameron sarà però riuscire a eguagliare il primo Avatar. Uscito nel 2009, anch'esso dopo una lunga gestazione e un investimento record da 237 milioni di dollari, il film sbancò i botteghini, guadagnando 2,8 miliardi di dollari, cifra che rappresenta tuttora il maggior incasso registrato nella storia del cinema.