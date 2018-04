"Austin Powers", Mini Me ricoverato per avvelenamento da alcol

Ci è ricascato. Già in passato Verne Troyer, Mini Me della saga "Austin Powers", era finito in ospedale per la sua dipendenza dall'alcol. Adesso l'attore statunitense 49enne è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. Anche se sulle ragioni del ricovero vige il silenzio, secondo delle indiscrezioni lanciate dalla rivista "People" pare che la star sia rimasta di nuovo vittima di un avvelenamento da alcol.