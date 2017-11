"Auguri per la tua morte", come vivere in loop il giorno del proprio omicidio

Arriva al cinema il 9 novembre "Auguri per la tua Morte" , un film che si propone al pubblico come una versione horror del cult movie "Ricomincio da capo" e racconta la storia di una giovane studentessa costretta a rivivere il giorno in cui è stata uccisa per scoprire l’identità del suo killer. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire questo slasher movie.

Il film diretto da Christopher Landon con Jessica Rothe ("La La Land") è il nuovo prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum, che nel corso degli anni si è specializzata in pellicole di genere a basso budget in grado di vincere al box office, come ad esempio "Insidious", "The Visit" e il recente "Scappa - Get Out".



Tree è una ragazza molto focalizzata su di sé, decisa a usare la propria bellezza per ottenere tutto ciò che vuole. Quando la mattina del suo compleanno si sveglia confusa nel letto di un ragazzo, compagno di un’avventura di una sola notte, scopre presto che non si tratta di una giornata qualunque. Mentre ricominciare la classica routine quotidiana da studentessa, ogni piccolo dettaglio di quello che vive le lascia la sgradevole impressione di aver già vissuto questa giornata. Quando è finalmente pronta a chiudere la lunga giornata del suo compleanno, viene brutalmente uccisa da uno sconosciuto mascherato, per poi risvegliarsi nuovamente nella stanza di una persona che, come lei, non crede che le stia succedendo qualcosa di così incredibile. Giorno dopo giorno Tree si trova sempre più vicino a capire l’identità del proprio assassino e deve così superare ogni paura per affrontare quella che può essere considerato il peggior incubo possibile...