"Auguri d'artista", con "Tv Sorrisi e canzoni" le cartoline per un Natale benefico

Quest'anno gli auguri di buone feste si fanno su Sorrisi. " TV Sorrisi e Canzoni " mette infatti a disposizione di lettori e fan sul suo sito (www.sorrisi.com) 15 cartoline d'auguri digitali disegnate in esclusiva dai volti più amati della tv, della musica e del cinema , da condividere sui social network per la nuova edizione del progetto di charity " Auguri d'artista ". Partecipando si contribuisce alla raccolta fondi per l' Airc .

Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa sono Christian De Sica, Lino Banfi, i Pooh, Max Pezzali, Ezio Greggio, Gerry Scotti, Alessandro Siani, Antonio Ricci e Benedetta Parodi; Manuela Arcuri, Tiziano Ferro, Gabriel Garko, The Kolors, Il Volo e Kekko dei Modà.



Ognuno di loro ha interpretato in modo personale il tema del Natale, mettendosi all'opera con un disegno, una dedica, una vignetta o altri elaborati rigorosamente originali e autoprodotti, da condividere sui social network con amici e parenti, per augurare buone feste, facendo del bene.



I fan e i lettori di "Tv Sorrisi e Canzoni" potranno infatti scegliere gratuitamente su Sorrisi.com all'indirizzo cartoline.sorrisi.com una tra le 15 cartoline di auguri realizzate dai loro beniamini, inviarle via mail o condividerle sui social network (Facebook, Twitter, Pinterest). Per ogni condivisione Sorrisi devolverà all'AIRC 10 centesimi.



I fan più fedeli potranno inoltre aggiudicarsi i disegni originali realizzati dagli artisti partecipando all'asta benefica che Sorrisi.com dedica al progetto in collaborazione con Charitystars.com, la piattaforma che sostiene le organizzazioni no profit attraverso raccolte di fondi con l'aiuto di personaggi celebri.