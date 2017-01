"Aspettando Mr. Fox", in teatro la pièce che guarda a Tarantino e David Mamet

La vicenda è ambientata negli Stati Uniti nei primi anni Duemila. Dopo un colpo, tre criminali si rifugiano in un ristorante giapponese, loro ritrovo abituale. Aspettano che il quarto componente della banda li raggiunga. Le loro psicologie instabili verranno messe a dura prova dalla lunga attesa e dai giochi di potere che nel frattempo si sviluppano oltre le quattro mura del locale. Lo spettacolo ha debuttato a Bergamo poco prima di Natale ed è già passato da Milano con un tutto esaurito al Franco Parenti. Ora si prepara a girare l'Italia.



Quasi tutti i componenti dei Les Moustaches abitano a Fara Gera d’Adda, nella Bergamasca, un paese di 8mila abitanti. Da Bergamo e provincia sono partiti alcuni nomi importanti del palcoscenico italiano, come Elio De Capitani, Giulio Bosetti, Alessio Boni. Un buon auspicio per una compagnia dall'età media tra le più basse nel panorama delle compagnie teatrali professionistiche italiane. Per lo spettacolo "Aspettando Mr. Fox" è di 21,3 anni. Il meno giovane della formazione è proprio Alberto Fumagalli, classe 1990, che dirige la Compagnia dopo averla fondata nel 2012. "Per noi è uno spettacolo davvero importante - spiega -. In certe sue componenti, è un lavoro molto diverso da quanto che abbiamo realizzato fin qui. Anche se continuiamo a perseguire l'idea del palcoscenico come intrattenimento di qualità, Fox è il salto carpiato che vogliamo tentare, con un po’ di azzardo ma anche con consapevolezza. E con cui proviamo a stupire in positivo il nostro pubblico e a conquistarne di nuovo".



"Boris, Charlie e Philemon sono innamorati, tristi, eccitati, preoccupati, arrabbiati, simpatici, affettuosi, violenti... - racconta il regista -. E soprattutto, forse non del tutto consapevolmente, durante il lungo aspettare i tre hanno paura: che Fox non arrivi oppure che, al contrario, si presenti al locale. Perché sanno che il suo ritardo può essere motivato in un modo soltanto. È successo qualcosa di grave. Facilmente una tragedia. È probabile che insieme a Fox arrivi anche un tragico finale di partita, una violenta resa dei conti".



LE PROSSIME DATE

21 gennaio - Auditorium il Piccolo, Terni

28 gennaio - LaMegaDitta, Basiano

26-30 aprile - Teatro l'Aura, Roma

14 maggio - Teatro Filodrammatici, Treviglio