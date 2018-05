"Apro e chiudo" è il ritorno di Davide De Marinis

Nei primi anni 2000 ha divertito e conquistato il pubblico con pezzi storici come "Troppo bella" e "Chiedi quello che vuoi". Ora Davide De Marinis torna con un brano pop perfetto per scaldare la prossima estate. Si intitola "Apro e chiudo" e, sotto l'apparente racconto di un tradimento estivo, parla dei vari cambiamenti nella nostra vita. Tgcom24 vi offre in anteprima il video.