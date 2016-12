"Aperitivo in concerto" tra New York e i Caraibi con Daniel Bernard Roumain

Lo affianca un gruppo di eccellenti musicisti. Oltre alla straordinaria cantante haitiana Emeline Michel, acclamata negli Stati Uniti come la “Joni Mitchell di Haiti”, ci saranno la strepitosa percussionista e DJ Val Jeanty (conosciuta come Val-Inc), Yayoi Ikawa al piano e tastiere e Dominc James alle chitarre.



Daniel Bernard Roumain è un affermato compositore di estrazione accademica che da alcuni anni fa interagire jazz, rock, minimalismo, elettronica, hip hop e le sue origini haitiane in una serie di pagine musicali dal fortissimo impatto e dal fascino particolarissimo. Tutto questo gli ha procurato uno spettacolare successo negli Stati Uniti, sia in ambito improvvisativo che accademico.



Tra le sue collaborazioni più importanti si possono ricordare quelle con Philip Glass, Ryuichi Sakamoto, DJ Spooky, Cassandra Wilson e Lady Gaga. Quello che porterà in scena al Manzoni è uno spettacolare progetto dedicato proprio alla cultura musicale di Haiti, a quel mondo che è stato crocevia di culture e di schiavitù, un drammatico ponte fra l'Europa, l'Africa e le Americhe, oggi ancora martoriato dal catastrofico terremoto del 2010.



