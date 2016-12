"Aperitivo in Concerto", si parte con SF Jazz Collective per la prima volta in Italia

La storia del jazz rivive con SF Jazz Collective per la prima volta in Italia domenica 30 ottobre alle 11. Parte infatti la nuova stagione di "Aperitivo in Concerto", 12 concerti fino al 5 marzo 2017 al Teatro Manzoni di Milano. La rassegna quest'anno sarà interamente dedicata all'improvvisazione e alle sue molteplici sfaccettature e declinazioni. La musica improvvisata di origine africano-americana ha posto le sue radici nel legame con la tradizione più lontana, mantenendo con essa un dialogo profondo, intenso ed inesauribile.