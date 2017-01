"Aperitivo in concerto", Roscoe Mitchell Sextet rilegge John Coltrane

"Aperitivo in Concerto" presenta domenica 29 gennaio un progetto originale, concepito appositamente per la rassegna del Teatro Manzoni di Milano. "Roscoe Mitchell Sextet Plays John Coltrane" è una prima mondiale e unica data italiana, un progetto ideato dal polistrumentista e compositore Roscoe Mitchell, anima dello storico Art Ensemble of Chicago, e dedicato al cinquantenario della morte del famoso sassofonista di "A love supreme".

Roscoe Mitchell non è solo un protagonista delle più creative avanguardie musicali afro-americane, ma un conoscitore profondo delle tradizioni della propria cultura, che affonda le radici nel jazz e nella sua storia. Nel progetto che portarà al Teatro Manzoni affronta alcune fra le più significative pagine coltraniane, rivivificandone lo spirito, cogliendone l’essenza e il più profondo significato, esaltandone la perenne modernità. Ed è questo il motivo principale di attrazione di un evento veramente speciale, perché Mitchell, grande compositore in proprio, di rado affronta pagine di altri autori: la sua rilettura dell’estetica coltraniana ha perciò il valore di un unicum.



Il sestetto che si presenterà sul palco vede Mitchell attorniato da musicisti di indiscutibile rilevanza come la violoncellista Tomeka Reid, la violinista Mazz Swift, la contrabbassista Silvia Bolognesi, il contrabbassista Junius Paul, il batterista Vincent Davis.



