"Aperitivo in Concerto" ospita Ran Blake, nell'unica tappa italiana

13:48 - Domenica 1° marzo alle ore 11.00 al Teatro Manzoni di Milano "Aperitivo in Concerto" propone, in unica data italiana, il concerto di uno dei più intensi interpreti del jazz contemporaneo: il pianista Ran Blake. Il musicista si esibirà affiancato dal trombonista Aaron J. Harley e dalla virtuosa violinista Eden MacAdam-Somer, attualmente solista di un gruppo come la Klezmer Conservatory Band di Boston.

Intervistato dalla rivista "Musica Jazz", Blake ha anticipato parte del programma del suo atteso concerto milanese: "Interpreteremo musica di Konrad Elfers, dal film 'Dr. Mabuse'. Aaron suonerà un po’ di Billy Strayhorn. Riproporremo qualcosa dal repertorio di 'The Unmarked Van' e improvviseremo su temi che ho creato per la scena della scalinata della 'Scala a chiocciola'. So che ci saranno brani dedicati a Mahalia Jackson, Chris Connor e Abbey Lincoln, e io farò un assolo su 'Freedom Day' di Max Roach".

