"Aperitivo in concerto", Marc Ribot rilegge la storia musicale americana

Terzo appuntamento con la rassegna " Aperitivo in concerto ". Domenica 22 novembre, alle 11, al teatro Manzoni di Milano è il momento di un grandissimo e atteso ritorno, quello di Marc Ribot con i suoi Young Philadelphians . Nella sua unica data italiana, il leggendario chitarrista compira una rilettura ardita e trascinante di alcuni superbi decenni di storia musicale americana.

L'excursus di Ribot andrà dalla teoria armolodica di Ornette Coleman all'energico ma poetico sound del soul di Philadelphia degli anni Settanta, il Philly sound degli O'Jays, degli MFSB, di Gamble & Huff.



Il chitarrista sarà attorniato da una eccellente sezione d'archi (proveniente dall'ensemble milanese Sentieri Selvaggi) e da virtuosi come il batterista Grant Calvin Weston, il fenomenale bassista Jamaladeen Tacuma e la straordinaria e sempre più apprezzata chitarrista Mary Halvorson.



L'artista riesplora questo repertorio così ricco e sofisticato, dove trova non poche radici della cultura musicale popolare di oggi. Perché non si tratta di un tuffo nel passato, ma di un indispensabile approfondimento del presente.