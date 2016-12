"Aperitivo in Concerto": Frederic Rzewski, pianista virtuoso di "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido"

Vero esempio di grande, grandissima musica, le 36 variazioni di Rzewski sulla canzone di Sergio Ortega, sono spettacolari, mobilissime, camaleontiche, quasi a rappresentare la forza e la determinazione, la resistenza e la paura di un popolo, come quello cantato da Ortega, in lotta contro la dittatura. Partendo da un brano dall’impostazione eminentemente tonale, Rzewski trasforma la composizione originaria di El Pueblo Unido Jamás Será Vencido facendo uso di una molteplicità di tecniche e d’influenze, dalla tonalità pandiatonica al serialismo fino alla libera improvvisazione che è spesso presente, inserendosi perfettamente nel filone conduttore della 32ª edizione di “Aperitivo in Concerto”.



l geniale compositore e pianista non è certo un improvvisatore per vocazione o per mestiere, eppure in El Pueblo Unido Jamás Será Vencido l’improvvisazione è fortemente presente. Proprio Rzewski ha affermato: “Improvisation is the soul of classical music”.



Creato in occasione del bicentenario della nascita degli Stati Uniti, The People United Will Never Be Defeated! è un’imponente serie di variazioni della durata di oltre cinquanta minuti, eseguita per la prima volta nel 1976 dalla pianista Ursula Oppens al Kennedy Center di Washington, in occasione di un concerto celebrativo per i duecento anni degli Stati Uniti. Da allora, il lavoro è stato inciso più volte (da Marc-André Hamelin, Sergio Ortega, Ralph van Raat, Ursula Oppens, Corey Hamm, Ole Killerich, Omri Shimron, Karl Schumacher, Igor Levit, Christopher Hinterhuber, Stephen Drury, Lee Sangwook, Yuji Takahashi) e ha conquistato un posto nelle più importanti stagioni concertistiche internazionali e persino in talune competizioni pianistiche.



All’epoca in cui componeva The People United Will Never Be Defeated! Rzewski collaborava costantemente a New York con il gruppo Musicians Active Collective, il cui scopo era enunciare un credo, illustrare la connessione fra la propria musica e le lotte politiche nel mondo. I musicisti di tale collettivo si esibivano in concerti a favore di determinate cause politiche, come quelle del Chile Solidarity Committee, dell’United Farm Workers o dell’Attica Defense Committee.



