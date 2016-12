"Aperitivo in Concerto", Frank London omaggia la Giornata della Memoria

Frank London e The Glass House Project sono i protagonisti del nuovo appuntamento con "Aperitivo in Concerto", la rassegna jazz del Teatro Manzoni di Milano. Il trombettista dei Klezmatics si esibirà domenica 24 gennaio 2016, alle 11.00, nella sua prima e unica data italiana. Per un concerto che sarà un omaggio alla prossima Giornata della Memoria.

Frank London è uno dei massimi esponenti della cultura musicale yiddish e con The Glass House Project ha messo in piedi uno spettacolo per ricordare le vittime della Shoa in Ungheria nel 1944 e la famosa Glass House (Casa di Vetro), in cui il diplomatico svizzero Carl Lutz diede rifugio a migliaia di ebrei a Budapest, salvandoli dalla deportazione.



Accompagnato da artisti provenienti delle Americhe (come il chitarrista Aram Bajakian e il contrabbassista Pablo Aslan), dall'Ungheria e da Israele, London ha preparato un repertorio che attinge alla tradizione ebraico-ungherese e zingara, per omaggiare la figura di Lutz, che salvò 62 mila ebrei, meritandosi (insieme con la moglie), un posto tra i "Giusti tra le nazioni".