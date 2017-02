"Aperitivo in Concerto": ecco Omer Avital Quintet, tra jazz e musica mediorientale

Il compositore israeliano Omer Avital presenta all'interno della rassegna "Aperitivo in Concerto" il suo nuovo quintetto per un concerto in grado di fondere improvvisazione contemporanea e tradizioni culturali mediorientali, yemenite, marocchine. Appuntamento domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per un affascinante e coinvolgente connubio di culture e tradizioni diverse.