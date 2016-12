"Aperitivo in Concerto", da Israele Avi Lebovich & The Orchestra nell'unica data italiana

Sul palco del Manzoni arriva una spettacolare big band per una unica data italiana. Nel secondo appuntamento di Aperitivo in Concerto domenica 13 novembre è la volta di Avi Lebovich, trombonista israeliano e leader del gruppo e della sua Orchestra. Ospite d'eccezione della band composta da 11 musicisti di rilievo sulla scena internazionale e guidata da Lebovich un connazionale pianista d’eccezione, l’acclamato compositore Omer Klein.

Dal Medio Oriente fra passioni, tradizioni, modernità l’orchestra di Avi Lebovich rappresenta una delle realtà più significative di una scena culturale e musicale assai peculiare come quella israeliana. Israele, nonostante si trovi a far parte di un’area geografica al centro di dinamiche drammatiche, è da anni una vera e propria fucina di talenti anche in campo artistico e creativo. La scena musicale israeliana brulica di musicisti di varia e diversa estrazione, che anche nel campo della musica improvvisata apportano un contributo di vasta rilevanza, spesso trasportato e trapiantato nell’ambito concertistico newyorkese.



L’orchestra nasce nel 2003 e ha da allora fatto da vera e propria palestra per un’intera generazione di improvvisatori israeliani e arabo-israeliani interessati all’aggiornamento del linguaggio improvvisativo e al suo collegamento con le tradizioni musicali mediorientali. Se con il SF Jazz Collective l’improvvisazione, filo conduttore dell’intera rassegna, è passata attraverso la brillante rilettura di uno dei più grandi innovatori del jazz come Miles Davis, con Avi Lebovich & The Orchestra si esplicherà nella rilettura del linguaggio mainstream delle tradizionali big band degli ultimi trent’anni, senza intenti enciclopedici ma con un fortissimo senso della contemporaneità e della inclusività culturale.

Per info: Aperitivo in Concerto – Teatro Manzoni - www.aperitivoinconcerto.com Prevendita Biglietto intero €15 - Ridotto giovani € 10 - alla cassa del Teatro Numero Verde 800-914350 Online: www.teatromanzoni.it - www.Ticketone.it + Call Center 892.101 Abbonamento 12 concerti € 138 – abb.speciale “coppie” € 240 fino al 30 ottobre € 138