"Aperitivo in concerto" con una leggenda del jazz: Roger Kellaway

Affascinante narratore musicale e virtuoso dalla tecnica eccezionale, oltre che essere un sopraffino conoscitore degli standard e di tutti gli stili del jazz, Kellaway si è a lungo tenuto in qualche modo "nascosto", scegliendo di non apparire alla ribalta e lavorando come direttore musicale di artisti popolari di grande rilievo.



Dopo studi di pianoforte e contrabbasso al New England Conservatory di Boston, Kellaway esordisce professionalmente con il cornettista Jimmy Partland. Inizia poi una carriera concertistica che lo porta a collaborare con artisti del calibro di Kai Winding e J. J. Johnson, Al Cohn e Zoot Sims, Clark Terry e Bob Brookmeyer. Nel 1966 si trasferisce a Los Angeles, per lavorare nella nuova, sperimentale orchestra di Don Ellis. Abilissimo arrangiatore e sofisticato compositore, si fa presto notare dagli studios cinematografici (ad oggi ha realizzato oltre ventinove colonne sonore): non casualmente, viene premiato per le musiche scritte per sitcom quali "All in the Family" e "Archie Bunker's Place". Nel 1976 ottiene anche una nomination all'Oscar per gli adattamenti musicali realizzati per il film "A Star Is Born" (“È Nata una stella” con Barbra Streisand).



Nel frattempo incide quello che è considerato il capolavoro del cosiddetto “jazz da camera”: Roger Kellaway Cello Quartet (con Emil Richards alla marimba, Joe Pass alla chitarra e Edgar Lustgarden al violoncello), in cui fonde con notevolissima eleganza e ricchezza d'ispirazione strutture accademiche e pratiche improvvisative. Compositore dalle notevolissime doti, Kellaway ha scritto su commissione per il New York City Ballet di Balanchine, per Zubin Mehta e la Los Angeles Philharmonic, per la New York Philharmonic e Michael Tilson Thomas, per la Israel Philharmonic Orchestra, per la Boston Pops Orchestra, per Yo-Yo Ma, oltre a realizzare un corpus compositivo largamente presentato nelle più importanti sale concertistiche americane e non solo. Influenzato profondamente da Oscar Peterson, inizia relativamente tardi, dopo gli anni Settanta, una superlativa carriera come improvvisatore, esibendosi come solista e a fianco di artisti quali Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Henry Mancini, Quincy Jones ed Ernie Watts.