"Aperitivo in concerto" chiude la 30.ma edizione con Viktoria Mullova

12:09 - Si chiude domenica 15 marzo la stagione di "Aperitivo in concerto". Come ultimo appuntamento di questa trentesima edizione, al teatro Manzoni, alle 11, sarà di scena una leggendaria interprete che, per l'occasione, offrirà la sua visione della musica brasiliana. Il "Victoria Mullova Ensemble" interpreterà "Stradivarius in Rio".

Si tratta di un concerto d'eccezione, straordinariamente evocativo, coinvolgente e sofisticato e particolarmente in tema con il focus sulla musica brasiliana che ha caratterizzato la programmazione recente della rassegna. Alla musica popolare e d'autore brasiliana si dedica, infatti, una suprema e celebrata virtuosa del violino come Viktoria Mullova, artista raffinata, curiosa, mai banale o superficiale.



La Mullova, accompagnata da alcuni splendidi musicisti (provenienti dal Brasile, come il chitarrista João Luis Nogueira Pinto, e dall’Inghilterra come il notissimo violoncellista Matthew Barley e il percussionista Paul Clarvis), presta la sua arte, che tutti ha incantato e affascinato in Beethoven, Bach, Vivaldi, Schubert, Prokofiev, Mendelssohn, per un'appassionata lettura della ricca, sofisticata e appassionante tradizione musicale in Brasile.



Una vera sfida per un’interprete classica, che pure mostra di sapere improvvisare con grazia, profondità, idiomaticità e grande gusto, ripercorrendo pagine superbe di Marisa Monte, Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim, Zéquinha de Abreu, Pixinguinha, Waldir Azevedo. Un evento che assomma in sé tutte le caratteristiche di “Aperitivo in Concerto” nel dialogo costante e vitale fra diverse culture, diverse tradizioni, diversi linguaggi, diversi popoli.



