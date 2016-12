"Aperitivo in Concerto" celebra 30 anni di musica e successi

21:30 - Il tema portante della stagione 2014/2015 di "Aperitivo in Concerto", rassegna che quest'anno celebra il suo 30esimo anniversario al via il 19 ottobre, sarà il Brasile. "Aperitivo in Concerto ha da sempre mescolato classica e jazz come risposta all'assenza di musica nei teatri milanesi. In 30 anni si è sempre ricercata la novità, dal programma all'orario domenicale", ha detto il Presidente di Mediaset e patron della rassegna Fedele Confalonieri.

Sempre di domenica gli appuntamenti in calendario,in tutto dodici. "Un cartellone che celebra la storia della manifestazione, fra diaspore e contaminazioni, elementi di cui il Brasile è punto d'incontro", ha detto il direttore artistico Gianni M. Gualberto presentando la rassegna al Teatro Manzoni, dice Gualberto.



La stagione si aprirà il 19 ottobre con il Jacques Morelenbaum Cello Samba Trio: il violoncellista e storico collaboratore di Antonio Carlos Jobim ricorderà il maestro a vent'anni dalla sua scomparsa riproponendone alcune pagine storiche, da "Desafinado" a "Garota de Ipanema". La musica brasiliana tornerà poi nelle sue varie forme, dal folk rivisitato dei vocalist e percussionisti Barbatuques (23 novembre) al samba-jazz del Cèsar Camargo Mariano Quartet (14 dicembre) fino alla bossa nova del Roberto Menescal & Wanda Sa Quintet (18 gennaio).



Anche il finale di stagione il 15 marzo sarà all'insegna del Brasile con "Stradivarius in Rio", insolito incontro di tradizioni proposto dalla violinista Viktoria Mullova. Le contaminazioni torneranno anche in altri attesi appuntamenti: "The Crimson Project" dei Delta Saxophone Quartet con il pianista Gwilym Simcock che ripropongono il prog rock dei King Crimson (30 novembre), "Shlomo Carlebach meets Fela Kutì" dei newyorkesi Zion80 di Jon Madof fra tradizioni ebraiche e africane (15 febbraio) e il concerto degli Snakeoil di Tim Berne con l'ensemble Sentieri Selvaggi di Carlo Boccadoro fra avanguardie jazz e contemporanee (8 marzo). Completano il cartellone Charles Lloyd (9/11), Jason Moran/Robert Glasper Duo (16/11), Kimmo Pohjonen & Eric Echampard (8/2) e Ran Blake (1/3).



Una novità arriva anche quest'anno con la collaborazione fra "Aperitivo in Concerto" e Teatro Franco Parenti, per una stagione musicale nell'altro storico teatro milanese.