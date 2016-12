"Aperitivo in Concerto", Alexander Hawkins porta il nuovo jazz britannico

Quarto appuntamento per "Aperitivo in Concerto" . Domenica 27 novembre al Teatro Manzoni a Milano, approda l’approccio improvvisativo sofisticato di Alexander Hawkins con il suo Ensemble, nella sua unica data italiana. In una rassegna dedicata interamente all'improvvisazione non può mancare il pianista, organista, compositore inglese, capace come pochi di muoversi tra avanguardia e tradizione.

Hawkins è conosciuto per le sue proficue collaborazioni con protagonisti della scena musicale improvvisativa britannica quali il batterista Louis Moholo-Moholo e il sassofonista Evan Parker.

Il pianista tende quasi spasmodicamente a “riconciliare” il suo amore per la libera improvvisazione e la passione per la composizione, si presenta per la prima volta a Milano a capo di un brillante sestetto che comprende musicisti di eccezionale levatura come il sassofonista Jason Yarde e il contrabbassista Neil Charles, già collaboratore del celebre batterista Jack DeJohnette.



In questo quadro può essere interessante ricordare che per lungo tempo si è parlato della Swinging London ma pochissimo si è parlato e ancora si parla del jazz e della musica improvvisata inglese. Quale miglior occasione per scoprirne un tassello.