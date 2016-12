"Aperitivo in Concerto", 11 eventi esclusivi

Spettacolarità, coinvolgimento, creatività, innovazione, ricerca e contemporaneità: sono i tratti che contraddistinguono la 31esima edizione di "Aperitivo in Concerto". Dall'8 novembre al 20 marzo, per la stagione 2015-16, saranno ben 11 i concerti al Teatro Manzoni di Milano in cui si alterneranno nomi del calibro di Fazil Say, Marc Ribot, David Amram. Gli abbonamenti si rinnovano dal 28 maggio al 13 giugno.

Undici straordinari eventi ai quali parteciperanno nomi leggendari accanto a grandissimi artisti che di rado frequentano o hanno frequentato le sale concertistiche italiane. Testimonianza delle innumerevoli risposte che i ritmi e le musiche dei nostri tempi possono dare alle nostre domande, dall'Europa all'Asia e alle Americhe. Uno sguardo appassionante verso il futuro: come nella tradizione di "Aperitivo in Concerto", il marchio del suo successo, sancito dalle ultime 4 stagioni di sold out ad ogni evento.



Info Stagione 2015-2016:

Abbonamento n. 11 concerti € 110

Abbonamenti speciali 'coppie' n. 11 concerti € 198 (€ 99 cad.)

In vendita alla cassa del Teatro 02 7636901

– dir.02 763690669 - 616

Via Manzoni, 42 - Milano

dal 28 maggio all'8 novembre

posti fissi e numerati

Rinnovo abbonamento

con prelazione

Dal 28 maggio al 13 giugno



