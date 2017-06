"Animaniacs", tornano Yakko, Wakko e Dot Warner

C'è di nuovo aria di reboot in Warner Bros. Questa volta a tornare potrebbero essere i fratelli Yakko, Wakko e Dot Warner, di una delle serie animate più popolari degli anni '90, "Animaniacs". Nel remake, di cui non ci sono al momento però conferme, potrebbe essere implicato anche Steven Spielberg, che produsse tutti i 99 episodi della serie originale.

Creata da Tom Ruegger, "Animaniacs" fu trasmessa negli Stati Uniti su FoxKids, tra il 1993 e il 1998. Sulle reti italiane la serie arrivò solo nel 1996, e andarono in onda 99 episodi dalla durata di circa 22 minuti ciascuno.



Yakko, Wakko e Dot sono i tre fratelli Warner, scatenati e un po' folli personaggi animati, creati (nella finzione dello show) tra il 1929 e il 1930 negli studios della Warner Bros, tre diavoletti scatenati in grado di sconvolgere la vita di chiunque con la loro scanzonata follia. I loro corti animati furono sepolti e dimenticati in qualche magazzino degli studios, in quanto giudicati troppo assurdi e surreali, e gli stessi Fratelli Warner vennero catturati e rinchiusi nella torre dell'acquedotto degli studios, a Burbank in California dopo aver causato troppi guai. Yakko, Wakko e Dot trascorsero decenni lontani da tutti, almeno fino ai primi anni novanta, quando decisero di liberarsi dalla loro prigione, dando il via alle avventure.