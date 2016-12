"Amy", successo al botteghino per il docu-film sulla Winehouse

Dopo il successo al botteghino inglese e le critiche positive a Cannes, anche l'Italia accoglie con entusiasmo il docu-film sulla bella, brava e sfortunata Amy Winehouse. La pellicola di Asif Kapadia, proiettata nelle nostre sale dal 15 al 17 settembre, ha registrano un record per un prodotto di questo tipo: è stata infatti vista da oltre 70mila spettatori.

Non solo. Dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, considerato il successo del film, 28 sale di 14 regioni hanno deciso di continuare a con la programmazione di "Amy". I fan italiani sono infatti incuriositi dalle immagini e dai filmati inediti della Whinehouse, morta a 27 anni nel 2011. Insomma, la voce di "Back to black" non smette di emozionare.