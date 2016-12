"Alice attraverso lo specchio", ecco le prime immagini della nuova avventura Disney

A darle il bentornato i buffi personaggi che aveva conosciuto da bambina: il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp), che però sembra non essere più in sé.



Il suo amico ha infatti perso la Moltezza, così Mirana (Anne Hathaway) manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici (e nemici) in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.