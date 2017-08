"Aladdin", svelato il cast: il protagonista a Mena Massoud, il Genio a Will Smith

Al Disney 23 Expo è stato ufficialmente comunicato il cast della versione live action di " Aladdin ", il celebre cartoon del 1992 che ha incassato 504 milioni di dollari in tutto il mondo. Se il regista sarà Guy Ritchie , il ruolo del Genio è stato affidato a Will Smith , con conseguenti polemiche social da parte degli utenti che sono ancora legati alla voce originale del personaggio, interpretata dal compianto Robin Williams .

A fare notizia è anche l'arrivo di Naomi Scott (24enne inglese, con mamma ugandese), che sarà Jasmine, mentre per Aladdin è stato scelto Mena Massoud, attore canadese di origine egiziana. E' però soprattutto la scelta di Will Smith a destare qualche dubbio tra gli amanti del cartoon, non per l'indiscussa capacità di recitazione dell'attore americano ma per il confronto con la voce di Robin Williams, che nel 1992 ha doppiato il Genio. In molti, infatti, sono ancora legati alla versione originale del film Disney e vedono già nella sua riproposizione un errore da parte della casa cinematografica.