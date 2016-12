...A Toys Orchestra: "Abbiamo cambiato il nostro sound per allargare i nostri confini"

Pur essendo tra le band più interessanti e apprezzate della scena indie italiana, gli A Toys Orchestra hanno deciso che era il momento di dare una sterzata alla loro carriera. Un nuovo innesto, il polistrumentista Julian Barrett, e un produttore di peso come Jeremy Glover (Liars, Devastations, Crystal Castle e IAMX), il personaggio ideale per cogliere la giusta direzione che il rinnovato sound richiedeva. Con queste premesse il gruppo campano ha preso armi e bagagli e si è trasferito al Vox-Ton Studio di Berlino, città storicamente fulcro di grandi fermenti musicali. "E' vero, basta aprire le braccia e le vibrazioni ti travolgono - spiega Moretto -. Berlino è una città che ha già di suo questo rumore di fondo, di storie, che è impossibile non captare".



Come mai avete scelto proprio Berlino per registrare l'album?

Prima di tutto per la volontà di imparare a fare un lavoro su un territorio straniero, anche per minare un po' quella sicurezza di lavorare nel nostro piccolo mondo che ormai conosciamo a memoria. E poi, banalmente, perché il nostro produttore, Jeremy Glover, vive lì da tempo.

Sinceramente no ma questa cosa mi piace molto, perché coincide con la nostra situazione. Siamo al sesto disco, e abbiamo voluto fare un cambio molto radicale. Se la scrittura non è mutata, la forma decisamente sì. C'era questa intenzione a monte, poi abbiamo un nuovo elemento e un team tutto straniero a lavorare al disco, cosa che non era mai successa prima.Ci siamo trovati a metà strada. Abbiamo assecondato un po' lui ma soprattutto lui si è prestato al nostro suono. Ha cercato di realizzare le nostre idee filtrandole attraverso la sua esperienza e il suo gusto. Abbiamo cercato di fondere questo legame alchemico per creare un'unione ed essere un tutt'uno. Con noi non si è comportato da produttore tipo ma da musicista coinvolto.Alle volte ci può essere il rischio. Noi abbiamo sempre cercato di creare un equilibrio, spesso lavorando per sottrazione. Quello che può trarre in inganno su alcuni brani è che i suoni, pur non essendo tantissimi, sono molto carichi. Jeremy usa delle timbriche molto acide e quindi a volte basta un sintetizzatore a colmare ogni vuoto. Noi eravamo ben felici di questo suono così sporco perché rendeva meno plasticoso il suono di questa musica danzereccia.All'estero stiamo ottenendo delle piccole conquiste ma sappiamo che la strada è lunghissima. E' vero che siamo un caso che rimane sempre in quel limbo tra l'indie e il voler fare un passo in più, però lo è altrettanto il fatto che come gruppo che canta in inglese siamo un quasi unico per longevità, quindi non possiamo che ringraziare l'Italia. Dopodiché, per la natura stessa del nostro progetto, per rendere tutto più credibile, ci piacerebbe abbattere certi confini. Ma siamo anche molto realistici: non ci aspettiamo Wembley ma sappiamo che possiamo conquistarci il nostro spazio.