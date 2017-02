"A House in Asia", alla Triennale il "western teatrale" dell'Agrupación Señor Serrano

Nell'ambito della stagione Europa Europa! di Zona K, dal 27 febbraio all'1 marzo alla Triennale di Milano va in scena "A House in Asia" che racconta la più importante caccia all'uomo del XXI secolo: la localizzazione e l’uccisione di Osama Bin Laden. La compagnia catalana Agrupación Señor Serrano costruisce uno spettacolo con la sua particolare modalità artistica fatta di modellini in scala, proiezioni video, mondi virtuali, regia in presa diretta e performance.