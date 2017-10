"40 sono i nuovi 20", la nuova commedia con Reese Witherspoon

Reese Witherspoon è la protagonista di "40 sono i nuovi 20" , commedia che segna l'esordio alla regia della figlia d'arte Hallie Meyers-Shyer . La madre è Nancy Meyers , dietro successi come "What Women Want" e "L'amore non va in vacanza". E' la storia di una donna in crisi dopo il divorzio: nella notte del suo 40esimo compleanno un incontro casuale scombinerà i suoi piani, incastrata nel ruolo di madre e irrigidita dalla sfiducia negli uomini. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Alice Kinney dopo il divorzio dal marito Austen (Michael Sheen) decide di trasferirsi con le due figlie da New York a Los Angeles. Alice non è una donna con troppi grilli nella testa, ma la sera del suo quarantesimo compleanno, in un locale dove è andata a festeggiare con delle amiche, incontra tre giovani aspiranti promesse del mondo del cinema alla ricerca di un posto dove vivere. La donna, figlia d'arte (padre regista e madre attrice), decide di ospitarli temporaneamente a casa sua. I tre artisti porteranno nella ricca casa di Alice tutta la loro freschezza e creatività, ma anche qualcosa in più. Il carismatico aspirante regista Harry (Pico Alexander) infatti si innamora, corrisposto, e tra loro nasce una storia difficile da vivere per una donna che ha quasi il doppio della sua età. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando l'ex marito di Alice bussa alla sua porta con la valigia in mano e con tanta voglia di tornare a casa.



"40 sono i nuovi 20 dà un taglio moderno alla commedia romantica, cosa che mi piace molto e, come tutte le classiche commedie romantiche, è divertente e piena di romanticismo e conflitti - dice la trentenne regista e sceneggiatrice Hallie Meyers-Shyer -. Questo film parla di una donna che sceglie di vivere una vita migliore e più piena. Ricominciare non è facile, ma il film è molto ottimista e pieno di speranza. Abbiamo bisogno di film così".