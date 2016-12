È morta Rachel Owen, l’ex moglie di Thom Yorke, voce dei Radiohead

Sono stati insieme per 23 anni e la loro è stata una storia d'amore intensa e molto importante per entrambi, da cui sono nati due figli. Sempre lontana dai riflettori la Owen ha mantenuto molto riserbo rispetto alla sua relazione con una rockstar come Yorke e anche la loro separazione è passata quasi inosservata. Eppure nell'ultimo album dei Radiohead molti sarebbero i riferimenti alla loro storia e sulla sua fine.



Rachel insegnava lingua italiana al Pembroke College, Università di Oxford nella quale era un’esperta di letteratura italiana specializzata nelle illustrazioni presenti nei manoscritti più antichi della Divina Commedia di Dante. Era conosciuta anche come artista, e aveva recentemente esposto le sue serigrafie ispirate ai canti danteschi.