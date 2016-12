World Business Forum, lo chef Davide Oldani svela la ricetta per il successo

Tra gli "story maker" del World Business Forum di Milano spicca lo chef Davide Oldani , la cui cucina coniuga alta qualità e accessibilità. Oldani è noto a livello mondiale per il D'O, una stella Michelin, aperto nel 2003 nella sua Cornaredo. Formatosi al fianco di chef come Marchesi, Roux, Ducasse, Hermé, è oggi annoverato fra i grandi della cucina italiana. Al WBFMI insegnerà come cogliere le occasioni che la vita mette a disposizione.

Per l'originale approccio e l'organizzazione del lavoro, il D'O diventa una case history nella Harvard Business Review e nel 2013 lo chef stellato racconta ad Harvard la sua esperienza imprenditoriale. Davide Oldani è autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali Pop Food, e ha recentemente affiancato alla cucina anche l'attività di designer. È stato anche nominato Ambassador di EXPO Milano 2015, il cui tema portante è nutrire il pianeta.



Nel suo intervento al World Business Forum Oldani svela la sua ricetta per il successo. Ecco una piccola anteprima degli "ingredienti":

- Quando l'errore diventa un'opportunità: occorre essere sempre sul pezzo per cogliere le occasioni che la vita ti mette a disposizione, difficoltà incluse;

- Pensare prima di agire, agire prima parlare. Conoscere, sperimentare, fare;

- The reason why. Il perché delle cose. Innovazione e ispirazione: spiegare significa saper dare le ragioni delle proprie scelte;

- Condividere per migliorare. Organizzazione e lavoro di squadra. Progettualità ed efficienza. Programmazione e cura dei dettagli;

- Non smettere di coltivare i propri sogni, compreso quello di scorta.