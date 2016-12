WBFMI, Toni Nadal: "Per diventare il numero uno servono disciplina e attitudine"

Toni Nadal, che aveva praticato tennis per sei anni, introduce il nipote a questo sport alla tenera età di quattro anni e gli insegna come impugnare al meglio la racchetta. Rafael giocava anche a calcio e avrebbe potuto diventare professionista anche in questo sport, ma quando aveva 12 anni Toni lo convinse che avrebbe potuto fare grandi cose nel tennis più che nel calcio e da quel momento diventò il suo allenatore, mentore, stratega e punto di riferimento emotivo.



Toni allenava il nipote su campi malconci con palle e racchette vecchie, per insegnargli che vincere o perdere non dipende dalla qualità dell'equipaggiamento o dal tipo di palline ma che sono l'attitudine, la disciplina e la concentrazione a creare una mentalità vincente e il desiderio persistente di farcela.



La filosofia di Toni Nadal, al centro dei suoi interventi motivazionali, è che tanto nello sport quanto nel business gli ingredienti essenziali per un successo duraturo sono l'equilibrio mentale, l'impegno e la capacità di tenere i piedi per terra, e che anche quando si è il numero uno c'è sempre margine di miglioramento.