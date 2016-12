WBFMI 2015, l'Italia è protagonista con lo chef stellato Davide Oldani

Lo chef di fama mondiale Davide Oldani

E' iniziato a Milano il World Business Forum 2015. Tra i primi ospiti a salire sul palco del Mico Davide Oldani, ideatore della "cucina pop". Lo chef di Cornaredo, in provincia di Milano, è oggi noto in tutto il mondo tanto che il suo ristorante, il D'O, è diventato una case history nella Harvard Business Review e, due anni fa, Oldani è stato ospitato dal prestigioso ateneo proprio per raccontare la sua esperienza imprenditoriale.