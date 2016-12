Sir Ken Robinson, fantasia e creatività al potere per ottenere il massimo

Creatività e fantasia. Per Sir Ken Robinson sono due caratteristiche oggi più importanti che mai. E solo scommettendoci, solo puntandoci, è possibile liberare il reale potenziale delle persone e delle organizzazioni. Autore del bestseller "The Element: How Finding Your Passion Changes Everything", Robinson ritiene necessario superare pregiudizi e idee antiquate riconsiderando ciò che significa, in realtà, essere oggi intelligenti.