Richard Branson al WBFMI, tutti a lezione da un imprenditore ribelle

Nel corso della sua carriera Branson è sempre andato alla ricerca di modi imprenditoriali per innescare cambiamenti positivi nel mondo, tanto che ora dedica la maggior parte del suo tempo alla fondazione Virgin Unite che si occupa di gravi problematiche sociali e ambientali e mira a trasformare il business in una forza benefica.



Branson è anche noto per le sue imprese sportive, in particolare per la traversata record dell'Atlantico sul Virgin Atlantic Challenger II nel 1986 e per la prima traversata dell'Atlantico (1987) e del Pacifico (1991) in mongolfiera. Nel 1999 ha ricevuto il titolo di baronetto per i suoi meriti imprenditoriali e nel 2014 è stato eletto business leader britannico più ammirato degli ultimi 50 anni.



Di cosa parlerà al WBFMI:

- Le filosofie e le convinzioni che hanno consentito a un leggendario imprenditore di creare il proprio percorso verso il successo: com'è nata Virgin;

- The Virgin Way: identificare i talenti giusti per garantire la propria cultura d'impresa;

- Correre dei rischi e superare le inevitabili battute d'arresto sulla strada verso il successo: in che modo affrontare esperienze quasi fatali (anche in senso letterale);

- Scegliere le battaglie da combattere: come competere con colossi affermati in mercati e settori nuovi;

- Perché il business deve fungere da agente positivo di cambiamento nel mondo.