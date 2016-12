Milano, al via il World Business Forum Sul palco "story maker" d'eccezione

Ad aprire i lavori Ken Robinson, una delle maggiori autorità mondiali in materia di creatività e innovazione nel mondo dell'istruzione e del business: "Se non sei pronto a sbagliare, non riuscirai mai a emergere con qualcosa di originale". A seguire Matt Brittin, che guida il business e le operazioni di Google in Europa, Medio Oriente e Africa. E ancora la critica d'arte Sarah Lewis, lo chef Davide Oldani e tanti altri.



Il World Business Forum, il principale evento di management in Europa, è organizzato da WOBI, World of Business Ideas, l'azienda multimediale specializzata in executive education. L'evento riunisce migliaia di business executive insieme ai più riconosciuti leader di pensiero per due giornate di full immersion nei temi strategici per il mondo degli affari.