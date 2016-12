L'insuccesso come dono: Sarah Lewis e il nuovo significato del "fallimento"

A tutti, nella vita, capita di fallire. Anche ai più grandi, a quelli che - come si dice - ce l'hanno fatta. Secondo Sarah Lewis, curatrice di musei, critica d'arte e docente nei dipartimenti di Storia dell'Arte e dell'Architettura e Studi Afro-americani ad Harvard, bisogna cambiare il punto di vista. Ciò che spesso chiamiamo erroneamente "fallimento" può in realtà fornire le basi per trasformazioni imprevedibili. E le vittorie mancate non sono altro che inviti a crescere.